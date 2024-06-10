Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе планируется возобновление работы ресторана "Культ". Известно, что это заведение уже дважды запускалось в Мариуполе еще до начала полномасштабной войны. Также заведение этих же собственников, по словам советника городского головы, работает в Киеве, пишет УНН.

Кто не знает, "Культ" в свое время начинался в Мариуполе. Затем, из-за определенных проблем основателей в городе, непривлекательности во время и первые годы после деоккупации, переехали в Киев, где работают до сегодняшнего дня. Но где-то в 2017-2019 годах они вернулись. В самый " жир " - на набережную Мариуполя написал Андрющенко в своем Телеграм-канале.

По словам советника городского головы, "прямо сейчас "Культ" в стадии ремонта, и благодаря чему мы видим, кто новый (зачеркнутый) владелец".

"Владельцем указано ООО "Мир развлечений", зарегистрированное в ноябре 2022 года на... действующего директора ООО "Мир розваг" (какая неожиданность!), которое является владельцем "Культа" в оккупации и в Киеве", - написал Андрющенко.

В своем сообщении он добавил ссылку на карту, указывающую адрес в Киеве – улица Ревуцкого,15. По этому адресу действительно расположено заведение с названием "Культ".

Упомянутой Андрющенко ООО "Мир розваг" по этому адресу не зарегистрировано, но российские реестры находят компанию" Мир развлекений " с регистрацией на временно оккупированной территории.

Компанию зарегистрировали в 2022 году с пропиской в "днр". Руководителем ее значится Александр Олегович Загорудько.

Украинские открытые источники указывают, что человек с аналогичным ФИО является руководителем ООО "Мир розваг".

Примечательно, что и компании, которая зарегистрирована в оккупации и у украинской компании-одинаковые адреса регистрации - город Мариуполь, БУЛЬВАР Приморский, дом 27-Б.

Кроме того, в украинских реестрах за Александром Загорудько числятся еще две компании – "Интерлайн" и "Сова-Бердянск". Все они с регистрацией на временно оккупированной территории.

Российские реестры показывают, что Александр Загорулько имеет причастность к ряду компаний, зарегистрированных на ТОТ в соответствии с законодательством оккупантов.

Мы обратились в столичный ресторан "Культ" с просьбой объяснить ситуацию.

Мы никакого отношения к этому не имеем, раньше мы были одной сетью, но с началом войны, мы в Киеве остались сами по себе. То что происходит сейчас там, кто и что там открывает, никакого отношения к нам нет - сказал управляющий рестораном "Культ" в Киеве Дмитрий Грищенко.

Напомним

Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении немецкого концерна Knauf в связи с сообщениями немецких СМИ о том, что продукция компании широко используется при восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими во время войны против Украины.