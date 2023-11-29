россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области

Напряженность в ЕС из-за агроимпорта из Украины распространилась на рынок сахара - Bloomberg

Французские производители сахарной свеклы хотят, чтобы импорт сахара из Украины, который потенциально может достичь 800 000 тонн, был реэкспортирован за пределы ЕС, чтобы не нанести ущерб местным рынкам. Украинский экспорт должен удвоиться по сравнению с предыдущим сезоном и значительно превысить средний пятилетний показатель, отмечает Bloomberg