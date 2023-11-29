россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области
Киев • УНН
Семеро жителей Донецкой области были ранены российскими войсками: пятеро - в Торецке и двое - в Пивничном
Российские войска за минувшие сутки ранили семерых жителей Донецкой области. Об этом в среду сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
За 28 ноября россияне ранили 7 жителей Донецкой области: 5 в Торецке и 2 в Пивничном
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С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1780 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4338.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.
россияне за сутки ранили семерых жителей Донецкой области
Семеро жителей Донецкой области были ранены российскими войсками: пятеро - в Торецке и двое - в Пивничном.
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Около 450 единиц снегоуборочной техники и более 4 500 рабочих убирают снег в столице на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий, включая мокрый снег, дождь и гололед. Объявлен "желтый" уровень опасности.
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Еще 1140 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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