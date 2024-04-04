россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области. Враг бил из авиации, ЗРК "С-300", артиллерии. По предварительным данным, в результате вражеских ударов гражданские не пострадали. Об этом в четверг сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в течение суток правоохранители зарегистрировали 1683 вражеские атаки на населенные пункты Донетчины.

Ударам подверглись города Селидово и Торецк, поселок Кураховка, села Галициновка, Новоселовка Первая и Старая Николаевка.

Повреждены 63 гражданских объекта - 39 жилых домов, админздания, предприятие, ресторан, магазин, торговые киоски, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, электросети.

Селидово россия атаковала пятью ракетами "С-300" - повредила 13 многоквартирных и 8 частных домов, админздания, предприятие.

Управляемой авиабомбой "КАБ-250" оккупанты попали по Торецку. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 8 частных домов, магазин, 5 торговых киосков, автомобиль.

Еще один "КАБ-250" войска рф сбросили на Старую Николаевку - повреждены два частных дома, перебито электричество.

В результате артиллерийских обстрелов пострадало частное жилье: три дома в Кураховке, два - в Галициновке, еще один дом сгорел в Новоселовке Первой.

Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА