россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.
российские войска в пятницу в обед обстреляли Херсон, пострадали два человека, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В обед российская армия снова обстреляла Херсон. Пострадали двое херсонцев, 44 и 72 года. Их доставили в медицинское учреждение. Врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим
Как сообщается, под огнем в Херсоне оказались многоквартирные дома, общежитие образовательного учреждения, а также гаражные помещения.
По Херсонской области россияне выпустили 632 снаряда, известно о трех раненых - ОВА29 декабрь 2023, 09:59 • 20300 просмотров
россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека
В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.
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