По Херсонской области россияне выпустили 632 снаряда, известно о трех раненых - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 121 раз, известно о трех раненых по области за сутки, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"За минувшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 632 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА", - написал Прокудин в Telegram.

По его слыв, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; почтовое отделение в Бериславском районе; учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - указал Прокудин.

По словам главы ОВА, вчера оккупанты попали по жилому дому. На месте прилета бушевал пожар. Пострадала пожилая женщина. Она сейчас в больнице. Состояние - средней тяжести. Еще один удар пришелся по образовательному учреждению. Есть повреждения в помещении.

Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина