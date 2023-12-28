Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина
Киев • УНН
Херсон был обстрелян российскими войсками, что привело к пожарам, отключению электроэнергии и госпитализации 92-летней женщины с отравлением.
По меньшей мере один человек пострадал во время последней атаки по Херсону. Об этом сообщил тамошний глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
В результате недавних обстрелов Херсона со стороны российских оккупационных войск возникли пожары. Сейчас известно об одной пострадавшей. Женщина 92 лет госпитализирована с отравлением продуктами горения.
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Оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. В городе после вражеского обстрела частично исчез свет.
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Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина
Херсон был обстрелян российскими войсками, что привело к пожарам, отключению электроэнергии и госпитализации 92-летней женщины с отравлением.
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