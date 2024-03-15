россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

российские войска сегодня, 15 марта, обстреляли из артиллерии село Долинка Запорожской области. Травмы несовместимые с жизнью получила 76-летняя женщина, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Утром враг обстрелял из артиллерии село Долинка Пологовского района. Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, он полученных травм 76-летняя женщина погибла на месте.

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