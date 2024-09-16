россияне утром били по Купянщине: сообщается о погибшем и раненых

Российские войска сегодня утром атаковали Купянщину в Харьковской области, по меньшей мере трое мирных жителей ранены, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате утреннего обстрела Петропавловки погиб 74-летний мужчина, пишет УНН.

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"По данным следствия, 16 сентября около 5:35 вооруженные силы рф осуществили авиационный удар по частному жилому сектору у села Петропавловка Купянского района. Получили ранения три человека: 77-летний мужчина и две женщины в возрасте 76 и 50 лет", - сообщили в прокуратуре в Telegram.

При этом, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, "в результате утреннего обстрела села Петропавловка погиб 74-летний мужчина. Еще два человека ранены".

По предварительным данным, как указали в прокуратуре, враг ударил ФАБ-250 с модулем УМПК.

Кроме того, по данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, "сегодня в результате вражеского обстрела Купянска ранена женщина".