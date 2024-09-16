росіяни вранці били по Куп'янщині: повідомляється про загиблого та поранених
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по селу Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув 74-річний чоловік, ще троє мирних жителів отримали поранення.
Російські війська сьогодні вранці атакували Куп'янщину у Харківській області, щонайменше троє мирних жителів поранені, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ранкового обстрілу Петропавлівки загинув 74-річний чоловік, пише УНН.
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"За даними слідства, 16 вересня близько 5:35 збройні сили рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору у села Петропавлівка Купʼянського району. Отримали поранення троє людей: 77-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 50 років", - повідомили у прокуратурі у Telegram.
При цьому, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram, "внаслідок ранкового обстрілу села Петропавлівка загинув 74-річний чоловік. Ще двоє людей поранені".
За попередніми даними, як вказали у прокуратурі, ворог вдарив ФАБ-250 з модулем УМПК.
Окрім того, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська поранено жінку".