россияне утром атаковали центр Херсона дроном: пострадала сотрудница ОВА
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки российского дрона пострадала 54-летняя женщина, которая шла на работу. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и контузию, будет проходить амбулаторное лечение.
В Херсоне в результате атаки российских войск дроном утром пострадала 54-летняя женщина, которая шла на работу, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Утром россияне с дрона атаковали центр города. Под обстрел попала 54-летняя женщина, которая в это время добиралась на работу. Она самостоятельно обратилась к медикам
По его словам, женщине диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Далее будет проходить лечение амбулаторно.
Как сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, "под вражеский удар попала 54-летняя сотрудница областной военной администрации".
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