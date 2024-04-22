россияне ударили по Запорожской области 202 раза, в том числе из авиации

Российские войска за прошедшие сутки совершили 202 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, разрушив жилые дома, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"В течение суток оккупанты 202 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Работино и Малой Токмачке. 25 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.

6 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Левадное. 169 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки, указал глава ОВА.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - сообщил Федоров.

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