россияне ударили по центру Херсона и убили женщину - ОВА
Киев • УНН
Российская армия из артиллерии обстреляла Центральный район Херсона. В результате обстрела погибла 49-летняя женщина, она получила смертельные ранения на месте.
Российская армия из артиллерии обстреляла Центральный район Херсона, погибла женщина, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня днем российская оккупационная армия ударила из артиллерии по Центральному району Херсона. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получила 49-летняя женщина. Она погибла на месте
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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в области под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 35 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные, по его словам, били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 9 человек получили ранения, сообщил Прокудин.