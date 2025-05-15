россияне ударили по центру Херсона и убили женщину - ОВА

Российская армия из артиллерии обстреляла Центральный район Херсона, погибла женщина, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня днем российская оккупационная армия ударила из артиллерии по Центральному району Херсона. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получила 49-летняя женщина. Она погибла на месте