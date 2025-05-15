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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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росіяни вдарили по середмістю Херсона і вбили жінку - ОВА

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Російська армія з артилерії обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула 49-річна жінка, вона отримала смертельні поранення на місці.

росіяни вдарили по середмістю Херсона і вбили жінку - ОВА

Російська армія з артилерії обстріляла Центральний район Херсона, загинула жінка, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вдень російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 49-річна жінка. Вона загинула на місці

- написав Прокудін.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби в області під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 35 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові, з його слів, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Через російську агресію за минулу добу 9 людей дістали поранення, повідомив Прокудін.

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