росіяни вдарили по середмістю Херсона і вбили жінку - ОВА

Російська армія з артилерії обстріляла Центральний район Херсона, загинула жінка, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вдень російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 49-річна жінка. Вона загинула на місці