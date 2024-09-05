россияне ударили по селу в Черниговской области: ранена женщина
Киев • УНН
россияне обстреляли село в Семеновской громаде из артиллерии, вызвав пожары в домах. 55-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу полицейскими.
Российские войска обстреляли село в Семеновской громаде в Черниговской области из артиллерии, вызвав пожары в домах, 55-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Сегодня около 14 часов россияне обстреляли село в Семеновской громаде. Били по населенному пункту из артиллерии. Горели дома. Ранения получила 55-летняя женщина
По его словам, полицейские оказали пострадавшей первую необходимую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини: в одному з сіл із 70 осель цілою лишилась одна, за добу евакуювали двох людей5 сентября 2024, 11:58 • 17212 просмотров