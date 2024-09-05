росіяни вдарили по селу на Чернігівщині: поранено жінку
Київ • УНН
росіяни обстріляли село у Семенівській громаді з артилерії, спричинивши пожежі в будинках. 55-річна жінка отримала поранення та була доставлена до лікарні поліцейськими.
Російські війська обстріляли село у Семенівській громаді у Чернігівській області з артилерії, спричинивши пожежі в будинках, 55-річна жінка отримала поранення та була доставлена до лікарні, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Сьогодні близько 14 години росіяни обстріляли село у Семенівській громаді. Били по населеному пункту із артилерії. Горіли будинки. Поранення отримала 55-річна жінка
З його слів, поліцейські надали постраждалій першу необхідну допомогу та доставили до лікувального закладу.
Ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини: в одному з сіл із 70 осель цілою лишилась одна, за добу евакуювали двох людей05.09.24, 14:58 • 21778 переглядiв