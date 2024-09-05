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росіяни вдарили по селу на Чернігівщині: поранено жінку

Київ • УНН

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росіяни обстріляли село у Семенівській громаді з артилерії, спричинивши пожежі в будинках. 55-річна жінка отримала поранення та була доставлена до лікарні поліцейськими.

Російські війська обстріляли село у Семенівській громаді у Чернігівській області з артилерії, спричинивши пожежі в будинках, 55-річна жінка отримала поранення та була доставлена до лікарні, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Сьогодні близько 14 години росіяни обстріляли село у Семенівській громаді. Били по населеному пункту із артилерії. Горіли будинки. Поранення отримала 55-річна жінка

- написав Чаус у Telegram.

З його слів, поліцейські надали постраждалій першу необхідну допомогу та доставили до лікувального закладу.

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Юлія Шрамко

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