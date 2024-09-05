Ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини: в одному з сіл із 70 осель цілою лишилась одна, за добу евакуювали двох людей

У Чернігівській області російські війська минулої доби завдали численних ударів по Семенівщині, загалом атакувавши чотири громади. З прикордонних сіл за добу евакуйовано двох літніх жителів. Як тимчасове житло для евакуйованих встановлено модульні будиночки. Про це повідомили у ГУНП в області, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Північне регіональне представництво ДПСУ, пише УНН.

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Минулої доби ворог вкотре завдав численних ударів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу у прикордонному селі вогнем пошкоджено 6 будинків та 11 господарчих будівель. З проханням про евакуацію до поліції звернулося літнє подружжя – 82-річний чоловік та 75-річна жінка, повідомили у поліції Чернігівщини.

Поліцейські спільно з місцевою владою, як зазначається, евакуювали з прикордоння двох пенсіонерів.

Як зазначив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, до Семенівської і Новгород-Сіверської громад, які найбільше страждають від постійних російських обстрілів, вчора приїздив заступник голови ОДА Дмитро Синенко. "Ворог повсякчас тероризує місцевих жителів, спалюючи своєю зброєю житло - так, у Баранівці на Семенівщині із 70 осель цілою лишилась одна", - розповів Чаус у Telegram.

"Разом з місцевою владою, ДСНС та поліцією аналізували безпекові загрози та працювали над вирішенням ключових завдань: евакуації мешканців на безпечніші території, надання їм житла та іншої підтримки. Лише цього дня з одного з прикордонних сіл терміново вивезли двох літніх жителів", - вказав він.

Наразі, з його слів, є можливості для розміщення евакуйованих у низці населених пунктів цих же громад на більшій відстані від кордону з росією. Для організації тимчасового житла залучили і донорів - у Семенівській громаді встановили 13 модульних будиночків, куди вже заселяють людей.

За даними Північного регіонального представництва ДПСУ у Facebook, росіяни протягом доби 4 вересня обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: загалом прикордонники нарахували 48 вибухів:

Новгород-Сіверська громада: три вибухи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА, та вісім вибухів, ймовірно FPV-дрони по селу Грем’яч; сім вибухів, ймовірно, ствольна артилерія у напрямку села Михальчина Слобода.

Семенівська громада: п'ять вибухів, ймовірно, міномет 120 мм у напрямку села Блешня; сім вибухів, ймовірно, міномет 120 мм у напрямку села Заріччя.

Сновська громада: один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА, один вибух, ймовірно, FPV-дрон та дев'ять вибухів, ймовірно, міномет 120 мм у напрямку села Єліне; два вибухи, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Хрінівка; три вибухи, ймовірно, FPV-дрони у напрямку села Жовідь.

Городнянська громада: два вибухи, ймовірно, міномет 120 мм у напрямку села Сеньківка.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

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