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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг обстреливает пограничье Черниговской области: в одном из сел из 70 домов целым остался один, за сутки эвакуировали двух человек

Враг обстреливает пограничье Черниговской области: в одном из сел из 70 домов целым остался один, за сутки эвакуировали двух человек

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:58  •  7774 просмотра

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Враг нанес многочисленные удары по Семеновской громаде, повреждены 6 домов и 11 хозяйственных построек. Из приграничных сел эвакуированы пожилые жители, установлены модульные домики для временного жилья.

В Черниговской области российские войска за минувшие сутки нанесли многочисленные удары по Семеновщине, в целом атаковав четыре громады. Из приграничных сел за сутки эвакуировали двух пожилых жителей. В качестве временного жилья для эвакуированных установлены модульные домики. Об этом сообщили в ГУНП в области, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Северное региональное представительство ГПСУ, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки враг в который раз нанес многочисленные удары по Семеновской громаде Новгород-Северского района в Черниговской области. В результате обстрела в пограничном селе огнем повреждены 6 домов и 11 хозяйственных зданий. С просьбой об эвакуации в полицию обратились пожилые супруги - 82-летний мужчина и 75-летняя женщина, сообщили в полиции Черниговщины.

Полицейские совместно с местными властями, как отмечается, эвакуировали из приграничья двух пенсионеров.

Как отметил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в Семеновскую и Новгород-Северскую громады, которые больше всего страдают от постоянных российских обстрелов, вчера приезжал заместитель главы ОВА Дмитрий Синенко. "Враг постоянно терроризирует местных жителей, сжигая своим оружием жилье - так, в Барановке на Семеновщине из 70 домов целым остался один", - рассказал Чаус в Telegram.

"Вместе с местными властями, ГСЧС и полицией анализировали угрозы безопасности и работали над решением ключевых задач: эвакуации жителей на более безопасные территории, предоставление им жилья и другой поддержки. Только в этот день из одного из приграничных сел срочно вывезли двух пожилых жителей", - указал он.

Сейчас, по его словам, есть возможности для размещения эвакуированных в ряде населенных пунктов этих же громад на большем расстоянии от границы с россией. Для организации временного жилья привлекли и доноров - в Семеновской громаде установили 13 модульных домиков, куда уже заселяют людей.

По данным Северного регионального представительства ГПСУ в Facebook, россияне в течение суток 4 сентября обстреляли четыре пограничные громады Черниговщины, всего пограничники насчитали 48 взрывов:

  • Новгород-Северская громада: три взрыва, вероятно, сброс взрывного устройства с БПЛА, и восемь взрывов, вероятно FPV-дроны по селу Гремяч; семь взрывов, вероятно, ствольная артиллерия в направлении села Михальчина Слобода. 
  • Семеновская громада: пять взрывов, вероятно, миномет 120 мм в направлении села Блешня; семь взрывов, вероятно, миномет 120 мм в направлении села Заречье. 
  • Сновская громада: один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БПЛА, один взрыв, вероятно, FPV-дрон и девять взрывов, вероятно, миномет 120 мм в направлении села Елино; два взрыва, вероятно, FPV-дрон в направлении села Хреновка; три взрыва, вероятно, FPV-дроны в направлении села Жовидь. 
  • Городнянская громада: два взрыва, вероятно, миномет 120 мм в направлении села Сеньковка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова2 сентября 2024, 22:31 • 23533 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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