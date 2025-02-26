россияне ударили КАБами по предприятию в Глухове, есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска сбросили 3 управляемые авиабомбы на предприятие в Глухове Сумской области. В результате атаки ранен 42-летний мужчина, повреждены здания и автомобили.
Российские войска утром нанесли авиаудар по Глухову в Сумской области, сбросив 3 управляемые авиабомбы на местное предприятие, ранен 42-летний мужчина, сообщили в Сумской областной прокуратуре и в Сумской ОГА в среду, пишет УНН.
26 февраля около 10:10 оккупанты сбросили, по предварительным данным, 3 управляемые авиабомбы, на местное предприятие в город Глухов Шосткинского района. В результате атаки врага ранен 42-летний гражданский мужчина
В ОВА отметили, что в результате авиаудара по Глуховской громаде "повреждено помещение оптовой базы, взрывной волной - помещение пожарной части".
По данным прокуратуры, "повреждены административное и складское здания, производственное помещение, автомобили и окружающие частные дома".
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