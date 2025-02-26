росіяни вдарили КАБами по підприємству у Глухові, є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська скинули 3 керовані авіабомби на підприємство в Глухові Сумської області. Внаслідок атаки поранено 42-річного чоловіка, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Російські війська вранці завдали авіаудар по Глухову у Сумській області, скинувши 3 керовані авіабомби на місцеве підприємство, поранено 42-річного чоловіка, повідомили у Сумській обласній прокуратурі та у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
26 лютого близько 10:10 окупанти скинули, за попередніми даними, 3 керовані авіабомби, на місцеве підприємство у місто Глухів Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога поранено 42-річного цивільного чоловіка
В ОВА зазначили, що внаслідок авіаудару по Глухівській громаді "пошкоджено приміщення оптової бази, вибуховою хвилею - приміщення пожежної частини".
За даними прокуратури, "пошкоджено адміністративну та складську будівлі, виробниче приміщення, автомобілі та навколишні приватні будинки".
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