росіяни вдарили КАБами по підприємству у Глухові, є постраждалий

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7283 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52708 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95512 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107818 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120467 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136062 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
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Російські війська скинули 3 керовані авіабомби на підприємство в Глухові Сумської області. Внаслідок атаки поранено 42-річного чоловіка, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Російські війська вранці завдали авіаудар по Глухову у Сумській області, скинувши 3 керовані авіабомби на місцеве підприємство, поранено 42-річного чоловіка, повідомили у Сумській обласній прокуратурі та у Сумській ОВА у середу, пише УНН.

26 лютого близько 10:10 окупанти скинули, за попередніми даними, 3 керовані авіабомби, на місцеве підприємство у місто Глухів Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога поранено 42-річного цивільного чоловіка

- повідомили у прокуратурі.

В ОВА зазначили, що внаслідок авіаудару по Глухівській громаді "пошкоджено приміщення оптової бази, вибуховою хвилею - приміщення пожежної частини".

За даними прокуратури, "пошкоджено адміністративну та складську будівлі, виробниче приміщення, автомобілі та навколишні приватні будинки".

На Сумщині через нічну атаку рф дроном поранено цивільного26.02.25, 08:55 • 19536 переглядiв

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