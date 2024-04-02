Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Российская армия вечером 2 апреля атаковала гражданскую инфраструктуру города Сумы. Предварительно, обошлось без погибших. Об этом сообщили в сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий удара. На месте работают все необходимые службы.

Напомним,

Вечером, 2 апреля, во время воздушной тревоги, в Сумах был слышен взрыв.

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ