Детей с временно оккупированных территорий Украины свозят в Москву на очередной пропагандистский форум. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что форум называется "Хранители истории" и обычно посвящен оправданию нацистской политики кремля.

Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых" - заявили в ЦНС.

Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых".

В Сопротивлении заявили, что каждый регион получил количественный план участников массовки. Сейчас коллаборационисты на ВОТ сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.

Дополнение

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к организации мероприятия понесет наказание.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что российские оккупанты провели в оккупированном Мариуполе милитаристский молодежный форум "Роза Донбасса" с целью промывки мозгов подростков и распространения своей идеологии.