россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  137334 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  141719 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  141343 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  132268 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106571 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125884 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118001 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119653 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111875 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101207 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  340168 просмотра

россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления

Детей с временно оккупированных территорий Украины свозят в Москву на очередной пропагандистский форум, направленный на оправдание нацистской политики кремля, организованный кремлевским "Первым движением" в мае, а коллаборационисты составляют списки подростков для участия в нем.

Война •   •  2242 просмотра
россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления

Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА

6 апреля россияне обстреляли управляемыми авиабомбами три населенных пункта в Харьковском районе, повредив магазин, котельную, частный дом и хозяйственную постройку.

Война •   •  3324 просмотра
Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА

"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову

Ночная атака россии на Харьков, второй по величине город Украины, привела к гибели 7 мирных жителей, ранению 11, повреждению домов и школ, что заставило посла США в Украине призвать к срочной поддержке Киева.

Война •   •  6134 просмотра
"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову

Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Черниговской области, обсудил ситуацию на фронте, потребности армии, депортацию украинских детей и призвал США как можно быстрее принять решение о дальнейшем пакете поддержки Украины.

Война •   •  7398 просмотра
Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия

Более 2200 военнослужащих из 12 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в учениях "Морской щит - 24", которые состоятся в Румынии с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе.

Новости Мира •   •  6084 просмотра
В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия

"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Рок-группа "222", состоящая из художников, реализовала проект "Комната 222", где участники соединили свои художественные работы с рок-песнями в собственном исполнении, посвященный украинскому художнику Антону Яковенко, который отдал жизнь на фронте, защищая свою Родину.

Культура •   •  7329 просмотра
"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля

Законопроект о мобилизации и военной службе планируется рассмотреть в украинском парламенте 10 апреля и проголосовать 11 апреля.

Война •   •  11368 просмотра
Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля

Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры

Команда украинских волонтеров была вынуждена временно прекратить производство маскировочных сеток и нош для Вооруженных сил Украины из-за блокирования Сербией и Венгрией их транзита.

Общество •   •  12912 просмотра
Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры

Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб

Российско-оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", по Одесской области, повредив оборудование и административное здание на коммунальном предприятии.

Война •   •  12852 просмотра
Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб

Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев

россия планирует призвать в свои вооруженные силы до 15 000 жителей оккупированного Крыма в рамках новой призывной кампании, сообщает глава Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Война •   •  15217 просмотра
Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев