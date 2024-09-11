Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 12 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Зафиксировано 166 взрывов, ранены водитель хлебовоза и гражданское лицо в Краснопольской общине.
В течение дня российские войска совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 166 взрывов. Под огнем оказались громады Миропольская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Березовская, Лебединская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, передаэ УНН.
Детали
- Хотинская община: осуществлен удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
- Миропольская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), ранен водитель хлебовоза.
- Белопольская громада: минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва), удары с БПЛА (2 взрыва) и авиабомбой КАБ (4 взрыва).
- Эсманьская община: минометный обстрел (5 взрывов), удары КАБ (6 взрывов) и FPV-дронами (11 взрывов).
- Краснопольская громада: минометный (19 взрывов), артиллерийский (20 взрывов), РСЗО (12 взрывов), сброс с БПЛА (10 взрывов), удары FPV-дронами (6 взрывов). Ранен гражданский человек.
- Дружбовская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: минометный (8 взрывов) и артиллерийский обстрел (6 взрывов), удары с БПЛА (2 взрыва).
- Березовская община: удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: артиллерийские обстрелы (18 взрывов).
- Середино-Будская громада: удар FPV-дроном (3 взрыва).
- Юнаковская община: удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
- Лебединская громада: пуск ракеты (1 взрыв в воздухе).
Враг продолжает обстрелы, приводящие к разрушениям и ранениям среди гражданского населения.
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