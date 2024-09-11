Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  48109 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  42125 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  41270 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  102853 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  55134 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  55134 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  102853 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  113004 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  122992 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  120988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  21223 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  22670 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  102773 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  108547 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  140571 просмотра
Актуальное
Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 19:45  •  1853 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли 12 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Зафиксировано 166 взрывов, ранены водитель хлебовоза и гражданское лицо в Краснопольской общине.

В течение дня российские войска совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 166 взрывов. Под огнем оказались громады Миропольская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Березовская, Лебединская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, передаэ УНН

Детали

  • Хотинская община: осуществлен удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
  • Миропольская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), ранен водитель хлебовоза.
  • Белопольская громада: минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва), удары с БПЛА (2 взрыва) и авиабомбой КАБ (4 взрыва).
  • Эсманьская община: минометный обстрел (5 взрывов), удары КАБ (6 взрывов) и FPV-дронами (11 взрывов).
  • Краснопольская громада: минометный (19 взрывов), артиллерийский (20 взрывов), РСЗО (12 взрывов), сброс с БПЛА (10 взрывов), удары FPV-дронами (6 взрывов). Ранен гражданский человек.
  • Дружбовская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: минометный (8 взрывов) и артиллерийский обстрел (6 взрывов), удары с БПЛА (2 взрыва).
  • Березовская община: удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: артиллерийские обстрелы (18 взрывов).
  • Середино-Будская громада: удар FPV-дроном (3 взрыва).
  • Юнаковская община: удар авиабомбой КАБ (1 взрыв).
  • Лебединская громада: пуск ракеты (1 взрыв в воздухе).

Враг продолжает обстрелы, приводящие к разрушениям и ранениям среди гражданского населения.

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги11 сентября 2024, 15:20 • 11320 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  50811 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  52833 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  113004 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  99380 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  91603 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  120988 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101158 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  99585 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101150 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90463 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  55134 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  102853 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  41270 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  42125 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  48109 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  55134 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  102853 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  113004 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  122992 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  120988 просмотра

Война

В Херсоне слышны взрывы

В Херсоне слышны взрывы

  •  2012 просмотра
Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

  •  1982 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  5601 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  7897 просмотра
Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

  •  10478 просмотра

политика

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  5601 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  7897 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  5924 просмотра
Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

  •  10478 просмотра
Разрешение на применение дальнобойного оружия и не только: о чем Зеленский говорил с Блинкеном и Ламми

Разрешение на применение дальнобойного оружия и не только: о чем Зеленский говорил с Блинкеном и Ламми

  •  10924 просмотра

Война

В Херсоне слышны взрывы

В Херсоне слышны взрывы

  •  2012 просмотра
Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

Россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины за день

  •  1982 просмотра
После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  5601 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  7897 просмотра
Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

  •  10478 просмотра

политика

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

  •  5601 просмотра
Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

  •  7897 просмотра
Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

  •  5924 просмотра
Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

  •  10478 просмотра
Разрешение на применение дальнобойного оружия и не только: о чем Зеленский говорил с Блинкеном и Ламми

Разрешение на применение дальнобойного оружия и не только: о чем Зеленский говорил с Блинкеном и Ламми

  •  10924 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  62691 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  77672 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  73647 просмотра

Экономика

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

  •  17610 просмотра
россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

россия за два года атаковала украинскую энергетику более 1000 раз - Галущенко

  •  15831 просмотра
Украинские заводы готовы удвоить производство оружия, но не хватает средств - Зеленский

Украинские заводы готовы удвоить производство оружия, но не хватает средств - Зеленский

  •  18302 просмотра
В Украине завтра без отключений, но украинцев призывают экономить "свет"

В Украине завтра без отключений, но украинцев призывают экономить "свет"

  •  13758 просмотра
Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  14870 просмотра

Киев

В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

  •  13413 просмотра
Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

  •  14549 просмотра
Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  21863 просмотра
В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  21984 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  23245 просмотра