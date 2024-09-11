Росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій Сумщини за день
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Зафіксовано 166 вибухів, поранено водія хлібовоза та цивільну особу в Краснопільській громаді.
Протягом дня російські війська здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 166 вибухів. Під вогнем опинилися громади Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Березівська, Лебединська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, передаэ УНН.
Деталі
- Хотінська громада: здійснено удар авіабомбою КАБ (1 вибух).
- Миропільська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), поранено водія хлібовоза.
- Білопільська громада: мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи), удари з БПЛА (2 вибухи) та авіабомбою КАБ (4 вибухи).
- Есманьська громада: мінометний обстріл (5 вибухів), удари КАБ (6 вибухів) та FPV-дронами (11 вибухів).
- Краснопільська громада: мінометний (19 вибухів), артилерійський (20 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), скидання з БПЛА (10 вибухів), удари FPV-дронами (6 вибухів). Поранено цивільну особу.
- Дружбівська громада: артилерійський обстріл (15 вибухів), атака FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: мінометний (8 вибухів) і артилерійський обстріл (6 вибухів), удари з БПЛА (2 вибухи).
- Березівська громада: удар авіабомбою КАБ (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: артилерійські обстріли (18 вибухів).
- Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).
- Юнаківська громада: удар авіабомбою КАБ (1 вибух).
- Лебединська громада: пуск ракети (1 вибух у повітрі).
Ворог продовжує обстріли, що призводять до руйнувань і поранень серед цивільного населення.
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги11.09.24, 18:20 • 14538 переглядiв