россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска ранили еще трех жителей, а всего с 24 февраля 2022 года в регионе они убили по меньшей мере 1891 гражданское лицо и ранили еще 4737, сообщил в понедельник председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 24 марта россияне ранили 3 жителей Донетчины - в Красногоровке - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1891 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4737. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

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