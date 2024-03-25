россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы и объект критической инфраструктуры, повредив дома и транспортные средства, обошлось без жертв среди гражданских, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Александровку, Новоберислав, Широкую Балку, Велетенское, Понятовку, Садовое, Софиевку, Золотую Балку, Днепровское и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена одна многоэтажка и 4 частных дома. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и автомобили. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет - написал Прокудин в соцсетях.

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