Россияне проводят репрессивные рейды и мародерство на оккупированной Херсонщине - ЦНС
Киев • УНН
Российские силовики провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках украинских информаторов, что привело к обыскам в домах, мародерству, репрессиям и запугиваниям.
Россияне проводят репрессии на временно оккупированных территориях Херсонской области. Командированные полицаи из следственного комитета рф провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.
Однако по факту россияне занимались традиционным для себя делом - мародерством, репрессиями и запугиванием. Особое внимание враг уделял тем, кто не отказался получать паспорт рф.
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Россияне проводят репрессивные рейды и мародерство на оккупированной Херсонщине - ЦНС
Российские силовики провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках украинских информаторов, что привело к обыскам в домах, мародерству, репрессиям и запугиваниям.
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