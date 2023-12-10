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Россияне проводят репрессивные рейды и мародерство на оккупированной Херсонщине - ЦНС

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 00:35  •  15247 просмотра

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Российские силовики провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках украинских информаторов, что привело к обыскам в домах, мародерству, репрессиям и запугиваниям.

Россияне проводят репрессии на временно оккупированных территориях Херсонской области. Командированные полицаи из следственного комитета рф провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Однако по факту россияне занимались традиционным для себя делом - мародерством, репрессиями и запугиванием. Особое внимание враг уделял тем, кто не отказался получать паспорт рф.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Росіяни проводять репресивні рейди та мародерство на окупованій Херсонщині - ЦНС
Russians conduct repressive raids and looting in occupied Kherson region - CNS
Новости по теме

Россияне проводят репрессивные рейды и мародерство на оккупированной Херсонщине - ЦНС

Российские силовики провели рейд в Геническом районе Херсонской области в поисках украинских информаторов, что привело к обыскам в домах, мародерству, репрессиям и запугиваниям.

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