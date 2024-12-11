россияне проводят пропагандистские мероприятия для детей на временно оккупированной Херсонщине - Национальное сопротивление
Киев • УНН
В Таврическом детсаду оккупанты проводят пропагандистские мероприятия с участием военных РФ и полицаев. В школах на оккупированных территориях устанавливают ящики для анонимных доносов.
На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят пропагандистские мероприятия для детей в детсадах, пишет УНН с ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Детали
В Таврическом детсаду «Ромашка» к малышам пригласили военных рф и оккупационных полицаев, которые рассказывали о «подвигах» захватчиков и агитировали будущие поколения становиться в ряды армии рф.
В то же время в школах на ВОТ устанавливают ящики для анонимных доносов. кремль превращает образование в инструмент запугивания и контроля, а дети остаются главной мишенью.
Напомним
На временно оккупированных территориях ввели принудительные пропагандистские собрания для школьников и работников госучреждений. Мероприятия направлены на распространение искаженной истории и антиукраинских нарративов.