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россияне проводят пропагандистские мероприятия для детей на временно оккупированной Херсонщине - Национальное сопротивление

россияне проводят пропагандистские мероприятия для детей на временно оккупированной Херсонщине - Национальное сопротивление

Киев  •  УНН

 • 7562 просмотра

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В Таврическом детсаду оккупанты проводят пропагандистские мероприятия с участием военных РФ и полицаев. В школах на оккупированных территориях устанавливают ящики для анонимных доносов.

На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят пропагандистские мероприятия для детей в детсадах, пишет УНН с ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

 В Таврическом детсаду «Ромашка» к малышам пригласили военных рф и оккупационных полицаев, которые рассказывали о «подвигах» захватчиков и агитировали будущие поколения становиться в ряды армии рф.

В то же время в школах на ВОТ устанавливают ящики для анонимных доносов. кремль превращает образование в инструмент запугивания и контроля, а дети остаются главной мишенью.

Напомним 

На временно оккупированных территориях ввели принудительные пропагандистские собрания для школьников и работников госучреждений. Мероприятия направлены на распространение искаженной истории и антиукраинских нарративов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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