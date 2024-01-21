россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

В течение суток состоялось 59 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками было отражено 4 атаки в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

На Запорожском направлении, как сообщается, нашими защитниками отражено 4 атаки западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск, указали в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.