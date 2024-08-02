Российские войска нанесли удар по детсаду в Золочеве Харьковской области, повредив здание. В результате обстрела автобуса в Дергачевской ТГ ранены 7 гражданских мужчин в возрасте от 19 до 50 лет.
Армия рф сегодня, 2 августа, ударила дроном по Золочеву Харьковской области, попав в детский сад. Обошлось без пострадавших, повреждено помещение дошкольного учреждения. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Около 9:30 военнослужащие государства-агрессора нанесли удар БпЛА по Золочеву Богодуховского района. Зафиксировано попадание по территории дошкольного учреждения
Как сообщается, обошлось без пострадавших. В результате удара помещения сада получили повреждения.
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Также в областной прокуратуре указали, что в результате удара рф по автобусу в Дергачевской ТГ ранения получили семь гражданских мужчин, их всех госпитализировали в больницу. По предварительным данным, пострадавшим от 19 до 50 лет.
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