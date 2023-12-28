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россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 16:49  •  14378 просмотра

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Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.

В течение суток оккупационные войска рф обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и применяли ударные дроны-камикадзе. Об этом заявил глава Днепровской ОВА, Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

По его словам, под ударом были села Покровской громады, что на Никопольщине. Но большинство атак пришлось по райцентру.

В городе погиб молодой парень и пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести

- резюмировал Лысак.
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Дополнение 

Повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одна хозяйственная постройка уничтожена и 5 - разбиты. Разбиты 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач.

Также задело и админздание.

Напомним,

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине около 7400 ракет различных типов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблий
Russians attacked Dnipropetrovs'k region almost 20 times: one killed
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