россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.
В течение суток оккупационные войска рф обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и применяли ударные дроны-камикадзе. Об этом заявил глава Днепровской ОВА, Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, под ударом были села Покровской громады, что на Никопольщине. Но большинство атак пришлось по райцентру.
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Дополнение
Повреждены 17 частных домов и две многоэтажки. Одна хозяйственная постройка уничтожена и 5 - разбиты. Разбиты 40 солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач.
Также задело и админздание.
Напомним,
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россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший
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