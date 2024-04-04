россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

Очередное полицейское учебное заведение открыла оккупационная власть в разрушенном украинском Мариуполе. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что филиал академии МВД России в Мариуполе начнет обучение полицаев 1 сентября и рассчитан на 400 студентов. При этом там будет факультет, который будет готовить служащих для спецслужб.

россияне - типичная полицейская страна, где работать на службе кремля единственный вариант иметь перспективу в жизни. Именно поэтому враг и открывает этот филиал, чтобы набрать туда украинцев и перевоспитать их в псов режима, - говорится в сообщении.

В Центре сопротивления констатируют, что оккупанты в очередной раз закрывают глаза на международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения.

Напомним

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют молодежь в качестве пропагандистов для фейковых местных изданий, проводя конкурсы с вознаграждением в виде техники и стажировки.