россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mariupolМариуполь
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  4079 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  26480 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  49869 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132745 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133616 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133199 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117088 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159641 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102058 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105254 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

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Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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2 апреля 2024, 09:02  •  237621 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  242461 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  275954 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  544965 просмотра

россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  5715 просмотра
россияне открыли новую школу полиции в оккупированном Мариуполе - Центр сопротивления

"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Как заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, члены НАТО должны срочно увеличить свои оборонные расходы сверх целевого показателя в 2% ВВП, чтобы укрепить оборону в нынешнем "довоенном мире".

Новости Мира •   •  4776 просмотра
"Мы перешли к довоенному миру": министр обороны Британии призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией

Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

Новости Мира •   •  5197 просмотра
Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие, считает эксперт Олег Жданов.

Экономика •   •  26480 просмотра
Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Общий долг между различными участниками рынка электроэнергии несколько уменьшился и составляет около 53 млрд грн, при этом долг на балансирующем рынке достигает более 31 млрд грн.

Экономика •   •  8234 просмотра
Общий долг на рынке электроэнергии составляет около 53 млрд гривен - Кудрицкий

Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу

российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что харьковские школьники изготавливали куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян, тогда как на самом деле они посещали мастер-класс по изготовлению традиционных украинских кукол-мотанок.

Общество •   •  10953 просмотра
Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу

Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

В разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство относительно потенциальной эпидемии.

Война •   •  10472 просмотра
Холера в Мариуполе: Андрющенко заявил, что в школах выявлено уже более 10 случаев

рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

россия систематически нарушает права человека, применяет пытки, совершает сексуальное насилие, похищает тысячи детей и депортирует целые семьи с оккупированных территорий Украины.

Общество •   •  11154 просмотра
рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

Венгрия - единственный член НАТО, который открыто выступает против прямой военной поддержки и координационной роли Альянса для Украины, отказываясь предоставлять финансовую помощь и участвовать в соответствующем планировании.

Война •   •  14013 просмотра
Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали группу из 14 российских оккупантов, которые строили укрепления на южном направлении с помощью HIMARS.

Война •   •  10542 просмотра
На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны