Россияне обстреляли Запорожский район: один человек погиб, еще один – ранен
Киев • УНН
В результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб 63-летний мужчина в Веселянке. В Малокатериновке 65-летний мужчина получил ранения, его дом поврежден.
Один человек ранен, один погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина
По его словам, в Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Напомним
Информация о якобы оккупации Каменского на Запорожском направлении не соответствует действительности. Несмотря на штурмовые действия врага, ВСУ держат оборону, а ситуацию лично контролирует главнокомандующий Александр Сырский.
Женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожскую область25.07.25, 06:17 • 3096 просмотров