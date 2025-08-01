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Россияне обстреляли Запорожский район: один человек погиб, еще один – ранен

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб 63-летний мужчина в Веселянке. В Малокатериновке 65-летний мужчина получил ранения, его дом поврежден.

Россияне обстреляли Запорожский район: один человек погиб, еще один – ранен

Один человек ранен, один погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина

- написал Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним

Информация о якобы оккупации Каменского на Запорожском направлении не соответствует действительности. Несмотря на штурмовые действия врага, ВСУ держат оборону, а ситуацию лично контролирует главнокомандующий Александр Сырский.

Женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожскую область25.07.25, 06:17 • 3096 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский