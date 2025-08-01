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росіяни обстріляли Запорізький район: одна людина загинула, ще одну – поранено

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинув 63-річний чоловік у Веселянці. У Малокатеринівці 65-річний чоловік отримав поранення, його будинок пошкоджено.

росіяни обстріляли Запорізький район: одна людина загинула, ще одну – поранено

Одного чоловіка поранено, один - загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо

Інформація про нібито окупацію Кам’янського на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. Попри штурмові дії ворога, ЗСУ тримають оборону, а ситуацію особисто контролює головнокомандувач Олександр Сирський.

Жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область25.07.25, 06:17 • 3096 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Збройні сили України
Олександр Сирський