росіяни обстріляли Запорізький район: одна людина загинула, ще одну – поранено
Київ • УНН
Внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинув 63-річний чоловік у Веселянці. У Малокатеринівці 65-річний чоловік отримав поранення, його будинок пошкоджено.
Одного чоловіка поранено, один - загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік
За його словами, у Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо
Інформація про нібито окупацію Кам’янського на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності. Попри штурмові дії ворога, ЗСУ тримають оборону, а ситуацію особисто контролює головнокомандувач Олександр Сирський.
Жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область25.07.25, 06:17 • 3096 переглядiв