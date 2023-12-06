россияне обстреляли Сумщину: есть раненые и повреждения
Киев • УНН
Два человека получили ранения в Середина-буде, Сумская область, в результате обстрела со стороны российских войск.
Два человека получили ранения в результате обстрела российских военный города г. Середина-Буду Сумской области в среду, 6 декабря. Повреждены многоэтажки, медцентр, админздание и местная гостиница. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Сегодня около 12: 00 оккупанты с территории рф обстреляли г. Середина-Буду Шосткинского района.
Сообщается, что в результате атаки врага двое местных жителей жителей получили ранения.
Кроме того, повреждены как минимум три многоквартирных дома дома, частные домовладения, учебное заведение, медицинское учреждение и административное здание. Также произошло возгорание местной гостиницы, указали в Офисе Генпрокурора.
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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россияне обстреляли Сумщину: есть раненые и повреждения
Два человека получили ранения в Середина-буде, Сумская область, в результате обстрела со стороны российских войск.
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