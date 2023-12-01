Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен пожилой человек

В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ

Израиль заявляет, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви подробно описал данные по заложникам, отметив в частности, что среди них: 20 женщин и двое детей, а также 11 иностранных граждан.