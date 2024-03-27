Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

В результате российского удара по Харькову погибли мирные жители, в том числе 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, а также были повреждены жилые дома и школа.