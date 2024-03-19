Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

18 марта россияне убили 1 жителя и ранили еще 5 в Донецкой области, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года достигло 1 886 погибших и 4 723 раненых, не считая неизвестное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.