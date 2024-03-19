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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 06:37  •  10763 просмотра

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Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области, в результате которого ранения получили 4 гражданских лица и повреждены 24 частных домохозяйства.

Армия рф в ночь на 19 марта нанесла ракетный удар по Селидово Донецкой области, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом во вторник сообщила Селидовская ГВА, передает УНН

19.03.2024 примерно в 02.30 российские войска обстреляли г.Селидово двумя ракетами С-300. Ранены 4 гражданских лица

- говорится в сообщении в Telegram.

Как сообщается, в результате вражеской атаки повреждены 24 частных домовладения.

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