россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома

Этой ночью жители Херсона проснулись от громких взрывов. российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы. В частности, россияне попали в многоэтажку, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В Корабельном районе из-за попадания вражеских снарядов загорелись три частных дома. Еще несколько повреждены взрывной волной. Также оккупанты попали в многоэтажку. Известно об одном пострадавшем - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, 48-летнего мужчину госпитализировали в больницу. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, ранения бедра и предплечья, контузию. Медики оказали ему необходимую помощь.

Прокудин также опубликовал видео последствий российской атаки на Херсон.

Дополнение

Армия рф сегодня утром обстреляли поселок Казацкое Херсонской области, в результате чего ранения получил местный житель. Сейчас врачи борются за его жизнь.