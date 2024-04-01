россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Российские военные в ночь на 1 апреля и сегодня утром совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская и Эсманьская громады.

Хотинская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов) и миномета (5 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

Дополнение

В последний день марта российские силы совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, было зафиксировано 157 взрывов.