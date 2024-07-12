В Сумской области в ночь на 12 июля и сегодня утром российские войска совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская и Середино-Будская громады.

Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (8 взрывов).

Белопольская громада: враг нанес удар 1 FPV-дроном (1 взрыв) .

Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и осуществили сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Дополнение

В Сумской области в ночь на 12 июля сбили вражескую крылатую ракету и ударный дрон типа Shahed.