Киев • УНН
Ночью и утром россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 33 взрыва.
В Сумской области в ночь на 12 июля и сегодня утром российские войска совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская и Середино-Будская громады.
Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (8 взрывов).
Белопольская громада: враг нанес удар 1 FPV-дроном (1 взрыв) .
Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и осуществили сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
Дополнение
В Сумской области в ночь на 12 июля сбили вражескую крылатую ракету и ударный дрон типа Shahed.