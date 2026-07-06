россияне непрерывно бьют по объекту газодобычи в Харьковской области, есть раненый - Нафтогаз
Киев • УНН
Российские войска наносят массированные удары по газодобывающему объекту Группы Нафтогаз в Харьковской области. Из-за атаки возник пожар, пострадал работник, работа объекта остановлена.
Российские войска непрерывно атакуют газодобывающий объект Группы Нафтогаз в Харьковской области, работа объекта остановлена, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.
После комбинированной ночной атаки на Киев россияне с самого утра наносят массированные удары по одному из газодобывающих объектов Группы Нафтогаз в Харьковской области. В результате атаки на объекте возник пожар. Пострадал работник предприятия
Как указано, ему оказали домедицинскую помощь и госпитализировали.
"Через некоторое время россияне нанесли повторный удар по этому же объекту, пытаясь причинить еще большие разрушения", - сообщили в Нафтогазе.
"Вражеская атака продолжается. Персонал находится в укрытии, работа объекта остановлена. Самое важное сейчас - безопасность людей. Оценить масштабы повреждений сможем только после завершения воздушной тревоги и стабилизации ситуации с безопасностью", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Специалисты начнут оценку последствий атаки, как только это позволит ситуация в регионе.
россияне ударили по объекту газодобычи на Полтавщине, его работа остановлена - Нафтогаз04.07.26, 11:31 • 4537 просмотров