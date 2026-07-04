россияне ударили по объекту газодобычи на Полтавщине, его работа остановлена - Нафтогаз
Киев • УНН
Российские дроны утром ударили по газодобывающему активу Нафтогаза в Полтавской области, вызвав пожар. Работа предприятия остановлена, пострадавших нет.
рф атаковала газодобывающий объект Нафтогаза в Полтавской области, его работа остановлена, сообщили в Группе Нафтогаз в субботу, пишет УНН.
Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов Группы Нафтогаз в Полтавской области. После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно
Все работники, как указано, вовремя перешли в укрытие и не пострадали.
Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич также указывал, что "сегодня утром вражеский БпЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших".
Как сообщается, этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. "Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить собственную добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", - указали в Нафтогазе.
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