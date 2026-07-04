рф атаковала предприятие в Днепровском районе
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепровский район, нанеся удар по частному предприятию. Информация о пострадавших уточняется.
россия атаковала Днепровский район, нанесла удар по частному предприятию, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Днепровский район. Нанес удар по частному предприятию
Информация о пострадавших, по его словам, уточняется.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока, а впоследствии - о скоростной цели на Днепр.
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