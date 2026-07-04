россия ночью атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 69 из 86 дронов
Киев • УНН
В ночь на 4 июля россия выпустила по Украине баллистическую ракету, управляемую ракету и 86 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 69 беспилотников, зафиксировано попадание двух ракет и 17 дронов.
россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, управляемую ракету и 86 дронов, сбито или подавлено 69 беспилотников, есть попадания ракет и 17 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 04 июля (с 18:00 03 июля) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря и 86 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – рф, Донецк -ВОТ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
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