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россияне не оставляют попыток прорваться в Покровск - спикер ОСУВ "Хортица"

россияне не оставляют попыток прорваться в Покровск - спикер ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 7854 просмотра

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Российские войска пытаются прорваться к Покровску через левый и правый фланги для окружения города. На направлении сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться в Покровск, но боев в городе и в окрестностях пока нет. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сейчас захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск, но боев в городе и в окрестностях города пока нет. Однако направление остается одним из самых горячих. Вражеских ДРГ тоже пока нет в городе. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что на Покровском направлении продолжаются бои с противником, который сильно преобладает в живой силе.

"Против нас сосредоточены, (в частности - ред.) соединения трех российских общевойсковых армий 2-го, 41-го и 51-го центрального военного округа противника... Бои там имеют очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы и пытаются прорвать оборону наших войск", - сказал Трегубов.

Дополнение

В Генштабе ВСУ в утренней сводке 25 декабря сообщалось, что за минувшие сутки на фронте произошло 266 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины