россияне не оставляют попыток продвинуться к Купянску на Харьковщине
Киев • УНН
На Купянском направлении враг активизировал штурмовые действия, используя больше ресурсов и техники. Украинские силы обороны успешно отражают атаки и улучшают свое тактическое положение в районе Липцов и Волчанска.
На Купянском отрезке россияне не оставляют попыток продвинуться к населенному пункту Купянск. Об этом сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Берем направление Липцы и Волчанск. Враг там не оставляет попыток проводить штурмовые действия, но там Силы обороны Украины имеют еще возможность контратаковать эти подразделения и улучшать где-то свое тактическое положение. На Купянском направлении на Харьковщине враг имеет больше ресурсов, больше живой силы и больше техники. Там он проводит более активные штурмовые действия с привлечением разнообразной техники, такой как БПП 1,2,3, танков, артиллерийских средств,
Он отметил, что таким образом Липцы-Волчанск - это больше такая сдерживающая операция резервов и средств Сил обороны Украины.
То есть мы понимаем, что Липцы-Волчанск - это больше такая сдерживающая операция резервов и средств Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в более активные районы ведения боевых действий, а на Купянском отрезке противник не оставляет попыток продвинуться к самому населенному пункту Купянск. Но за прошедшие сутки, за несколько суток все попытки штурмовых действий врага были отбиты,
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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что на Совете обороны Харьковщины планируют рассмотреть вопрос принудительной эвакуации из 29 населенных пунктов Купянского района из-за обострения боевых действий.