росіяни не полишають спроб просунутися до Куп'янська на Харківщині

На Куп'янському відтинку росіяни не полишають спроб просунутися до населеного пункту Куп'янськ. Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Беремо напрямок Липці та Вовчанськ. Ворог там не полишає спроб проводити штурмові дії, але там Сили оборони України мають ще змогу контратакувати ці підрозділи й покращувати десь своє тактичне становище. На Куп'янському напрямку на Харківщині ворог має більше ресурсів, більше живої сили та більше техніки. Там він проводить більш активні штурмові дії із залуженням різноманітної техніки, такої як БПП 1,2,3, танків, артилерійських засобів,