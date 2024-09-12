росіяни не полишають спроб просунутися до Куп'янська на Харківщині
Київ • УНН
На Куп'янському напрямку ворог активізував штурмові дії, використовуючи більше ресурсів і техніки. Українські сили оборони успішно відбивають атаки та покращують своє тактичне становище в районі Липців і Вовчанська.
На Куп'янському відтинку росіяни не полишають спроб просунутися до населеного пункту Куп'янськ. Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Беремо напрямок Липці та Вовчанськ. Ворог там не полишає спроб проводити штурмові дії, але там Сили оборони України мають ще змогу контратакувати ці підрозділи й покращувати десь своє тактичне становище. На Куп'янському напрямку на Харківщині ворог має більше ресурсів, більше живої сили та більше техніки. Там він проводить більш активні штурмові дії із залуженням різноманітної техніки, такої як БПП 1,2,3, танків, артилерійських засобів,
Він зазначив, що таким чином Липці-Вовчанськ – це більше така стримуюча операція резервів та засобів Сил оборони України.
Тобто ми розуміємо, що Липці-Вовчанськ – це більше така стримуюча операція резервів та засобів Сил оборони України, щоб їх не перекинули в більш активні райони ведення бойових дій, а на Куп'янському відтинку противник не полишає спроб просунутися до самого населеного пункту Куп'янськ. Але за минулу добу, за декілька діб всі спроби штурмових дій ворога були відбиті,
На Куп'янському напрямку ЗСУ дроном знищили російський ЗРК "Тор"09.09.24, 14:35 • 14044 перегляди
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Раді оборони Харківщини планують розглянути питання примусової евакуації із 29 населених пунктів Куп’янського району через загострення бойових дій.