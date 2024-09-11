На Харківщині розглянуть питання примусової евакуації з 29 населених пунктів Куп’янського району
Київ • УНН
Через загострення бойових дій планується примусова евакуація 29 населених пунктів Куп'янського району. Хочуть евакуювати близько 270 дітей з батьками.
На Раді оборони Харківщини планують розглянути питання примусової евакуації із 29 населених пунктів Куп’янського району через загострення бойових дій. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
По Купʼянському напрямку ситуація важка - ворог за добу провів 12 штурмових атак, деякі з них тривають й досі. Тому на найближчій Раді оборони будемо розглядати рішення щодо Купʼянськго району- 29 населених пунктів будемо пропонувати проводити обовʼязкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми. Маємо вивезти приблизно 270 дітей з батьками
За його словами, у Купʼянську є світло та вода, але чим ближче до лінії фронту- ситуація з гуманітарним забезпеченням гірша.
Нагадаємо
Минулої доби на Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого.
На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.