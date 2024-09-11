На Харьковщине рассмотрят вопрос принудительной эвакуации из 29 населенных пунктов Купянского района

На Совете обороны Харьковщины планируют рассмотреть вопрос принудительной эвакуации из 29 населенных пунктов Купянского района из-за обострения боевых действий. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

По Купянскому направлению ситуация тяжелая - враг за сутки провел 12 штурмовых атак, некоторые из них продолжаются до сих пор. Поэтому на ближайшем Совете обороны будем рассматривать решение по Купянскому району - 29 населенных пунктов будем предлагать проводить обязательную эвакуацию в принудительный способ семей с детьми. Должны вывезти примерно 270 детей с родителями - заявил Синегубов.

По его словам, в Купянске есть свет и вода, но чем ближе к линии фронта - ситуация с гуманитарным обеспечением хуже.

Напомним



За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.