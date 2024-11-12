россияне нанесли еще один удар дроном по Харькову: атаковали многоэтажку, есть пострадавшая

В Слободском районе Харькова еще один вражеский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, пострадала 60-летняя женщина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Еще один беспилотник попал в Слободском районе Харькова", - написал Синегубов.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, "теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом".

"Есть повреждения 11-этажного жилого дома. В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь", - рассказал детали Синегубов.

Напомним

Ранее глава ОВА Синегубов сообщил, что около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА, в результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации. Было повреждено электроопору, остекление окон в двух многоэтажных домах.