россияне нанесли еще один удар дроном по Харькову: атаковали многоэтажку, есть пострадавшая

ukenru
Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
14:05 • 20491 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 30999 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 47773 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
11:47 • 58276 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 102373 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 86754 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 110657 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 122079 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
11 ноября 2024, 12:56 • 124536 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123312 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120505 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 102796 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 62032 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 52885 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34514 просмотра
публикации
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

14:37 • 14677 просмотра
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 102373 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120505 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 127217 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 127548 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

15:25 • 904 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

13:13 • 14462 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 26462 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34514 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 27097 просмотра
Актуальное
россияне нанесли еще один удар дроном по Харькову: атаковали многоэтажку, есть пострадавшая

россияне нанесли еще один удар дроном по Харькову: атаковали многоэтажку, есть пострадавшая

Киев  •  УНН

14:21 • 7495 просмотра

Read in English

В Слободском районе Харькова беспилотник попал в жилой дом, пострадала 60-летняя женщина. Ранее в Салтовском районе от удара БПЛА пострадали две женщины 50 и 53 лет.

В Слободском районе Харькова еще один вражеский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, пострадала 60-летняя женщина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Еще один беспилотник попал в Слободском районе Харькова", - написал Синегубов.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, "теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом".

"Есть повреждения 11-этажного жилого дома. В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь", - рассказал детали Синегубов.

Напомним

Ранее глава ОВА Синегубов сообщил, что около 14:00 в Салтовском районе Харькова зафиксировали удар вражеского БПЛА, в результате удара пострадали две женщины: 50 лет и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации. Было повреждено электроопору, остекление окон в двух многоэтажных домах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков